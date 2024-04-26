Все це відбувається у рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Речник наголосив журналістам, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну. Але, за його словами, постачання вже почалися.

“Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше”, – сказав Райдер.

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США “вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання”.

Нагадаємо, що 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства 24 квітня.