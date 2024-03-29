В Херсонській обласній прокуратурі повідомляють, що на псевдопосаді жінка організовувала роботу підпорядкованих їй структурних підрозділів відповідно до протоколів РФ.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, у червні 2022 року експрацівниця закладу охорони здоров’я пішла на співпрацю з окупаційною владою та погодилась посісти місце “заступниці керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”. Згодом вона стала “головним нештатним спеціалістом” в окупаційному міністерстві охорони здоров’я.

“У жовтні вона сприяла незаконному вивезенню 11 дітей, які перебували у медичному закладі до тимчасово окупованого Криму. Для цього надала транспорт лікарні, а для супроводу залучила фельдшерів. А також забезпечила вивезення спецавтомобілів установи на лівобережжя, залишивши обласний центр без карет швидкої допомоги”, — повідомляє прокуратура.

До оголошення вироку обвинувачена перебуватиме під вартою.

12 січня 2024 року 57-річну херсонку затримали на прикордонному пункті пропуску “Краківець” у Львівській області, коли вона намагалася виїхати до ЄС. Наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова і оформилась, як внутрішньо переміщена особа.