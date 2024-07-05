Сили ППО вночі збили всі ворожі «Шахеди»

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «Шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Як повідомлялося, російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників з північного та південного напрямків.
- У ніч проти 5 липня РФ запустила безпілотники: на Київщині працювала ППО
- ООН: Через атаки РФ у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців
- Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти, — ISW