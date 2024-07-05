Сили ППО вночі збили всі ворожі «Шахеди»

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «Шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Як повідомлялося, російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників з північного та південного напрямків.