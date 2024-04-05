Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Зазначено, що ворог запустив 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в Криму. Також РФ вночі атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”.
У повідомленні йдеться про те, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 “шахедів” у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
- Вночі 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотниками: під ударом опинилися міста з аеродромами.
- Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, — Генштаб.
- ISW: у Росії хочуть представити Захід і НАТО, як екзистенційну загрозу.