Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначено, що ворог запустив 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в Криму. Також РФ вночі атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

У повідомленні йдеться про те, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 “шахедів” у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.