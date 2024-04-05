Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.
Військовий аеродром біля міста Морозовськ в Ростовській області РФ, де розташовані літаки Су-34, знаходився під масованою атакою. Місцеві мешканці заявили, що нарахували понад 60 вибухів у повітрі та на землі. Окрім цього, в місті у деяких районах немає води та світла.
На аеродромі базуються літаки Су-34 та Су-24М. Су-34, котрі є носіями КАБів, росіяни активно тероризують східні області України.
Пізніше вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області, де базується стратегічна авіація ворога.
- Ремонт нафтопереробних заводів у Росії відкладається через санкції США, — Reuters.
- Противник вивчає розташування української ППО та накопичує ресурси, — Євлаш.
- Завод «шахедів» у Татарстані міг бути атакований переробленим літаком Cessna, — Forbes.