Вночі 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотниками: під ударом опинилися міста з аеродромами.

Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Військовий аеродром біля міста Морозовськ в Ростовській області РФ, де розташовані літаки Су-34, знаходився під масованою атакою. Місцеві мешканці заявили, що нарахували понад 60 вибухів у повітрі та на землі. Окрім цього, в місті у деяких районах немає води та світла.

На аеродромі базуються літаки Су-34 та Су-24М. Су-34, котрі є носіями КАБів, росіяни активно тероризують східні області України.

Пізніше вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області, де базується стратегічна авіація ворога.