Російські ЗМІ заявляють. що вночі 16 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані, а також Новокуйбишевський НПЗ.

Працівники НПЗ у Сизрані говорять, що внаслідок нічного удару почалася пожежа, площею займання 500 метрів. Тим часом кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ.

Після цього губернатор Самарської області Дмитро Азаров підтвердив «РИА Новости» атаки на цих двох заводах. Азаров зазначив, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на установці з перероблення нафтопродуктів, а постраждалих немає.