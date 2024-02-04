Члени рад директорів корпорацій Tesla та SpaceX вживали наркотичні речовини разом з Ілоном Маском, аби останній “не засмутився”. Наближені до мільярдера особи зобов’язані йому всіма своїми статками та кар’єрами, а тому не хотіли йому відмовляти. При цьому деякі приятелі бізнесмена вже пропонували йому “відпочити” від наркотиків.

Про це у своєму розслідуванні пише The Wall Street Journal.

Стверджується, що Маск регулярно приймав кетамін на зустрічах з членом ради директорів Tesla Джо Геббієм. Також з бізнесменом вживали колишні члени ради директорів цієї компанії Стів Джарветсон та Антоніо Грасіас. До них додавався ще й брат мільярдера Кімбал Маск, який також входить до структури корпорацій бізнесмена.

The Wall Street Journal у своєму розслідуванні, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що справа дійшла до того, що один з друзів Маска – колишній член ради директорів Tesla Ларрі Еллісон – навіть пропонував йому взимку 2022-го приїхати до нього на Гаваї, аби бізнесмен міг відпочити та перестав вживати наркотики.

На початку січня 2024 року The Wall Street Journal писали, що Ілон Маск вживав заборонені в США ЛСД, кокаїн, екстазі та галюциногенні гриби. Сам Маск назвав цю інформацію хибною і заявив, що регулярно проходить тестування на наркотики.