В межах розслідування кримінального провадження детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових.

Наразі детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин. Вже призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.