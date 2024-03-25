Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

“Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяном Ключковським. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії”, – зазначив він.

“Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть Дію. Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство.

Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків”, — додав він.