Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством цифрової політики розпочало впровадження практики подання медичної декларації через єдиний портал державних послуг "Дія".

Про це повідомляє Міністерство оборони, додаючи коментарі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової.

Тепер військовослужбовці, що беруть участь у бойових діях або виконують бойові завдання, можуть легко та швидко отримувати дозвіл на медичну практику через цей портал.

«Система працює, перші декларації вже подані через портал «Дія». Це значно спрощує процес, який раніше вимагав збору великого пакета документів та очікування рішення від МОЗ», – розповіла Калмикова.

Цей механізм займає лише кілька хвилин, що дозволяє військовим частинам швидко отримувати необхідні дозволи для надання медичної допомоги на передовій.

Впровадження електронної подачі декларацій через портал “Дія” покликане сприяти цифровізації та зменшенню корупційних ризиків.

Крім того, декларація залишається чинною навіть у разі зміни командира військової частини і діє до кінця воєнного стану та три місяці після його припинення.