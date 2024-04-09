Про це повідомляють поліція Харківської області , голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов .

Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів на Харквщині.

Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.

А Терехов написав про два прильоти по центральній частині міста.

“Попередньо – КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється”, — повідомив мер.

Нагадаємо, що війська РФ 7 квітня завдали комбінованого удару по Харкову. Тоді російська армія застосувала балістику та авіабомби.