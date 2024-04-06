Російські загарбники у ніч проти 6 квітня задали удару по житлових будинках і інфраструктурі Шевченківського району Харкову.

Російські загарбники у ніч проти 6 квітня задали удару по житлових будинках і інфраструктурі Шевченківського району Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку мова йшла про двох загиблих, проте вже за даними на 6:30 ранку 6 квітня є інформація про шість жертв атаки та 10 поранених.

“Приліт” шахедів прийшовся по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто”, — зауважив Терехов.

Водночас у Нацполіції опублікували фото з місць прильотів.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що у 10 людей зафіксовано вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих оцінюють як легкий та середній.

Російські війська постійно атакують Харків. Так, у ніч проти 5 квітня загарбники запустили по місту ракети С-300 з території Бєлгородської області Росії. Водночас в момент атаки над містом літав розвідувальний безпілотник та коригував вогонь.

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