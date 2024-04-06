Російська армія вкотре атакувала Харків БПЛА, внаслідок чого є жертви та поранені. У свою чергу поліція вже почала документувати наслідки обстрілу.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Зокрема, ворожі дрони влучили по масовій забудові у Харкові, що призвело до пошкодження приватних володінь у Малій Данилівці. Обстріл стався приблизно о 00:20. На місце в оперативному режимі прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики.

Через влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі міста Харкова загинуло двоє чоловіків. Правоохоронці встановлюють особи загиблих. Поранення отримали вісім громадян. Вони перебувають у місцевих лікарнях з вибуховими травмами, осколковими пораненнями. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

Також через обстріл у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль. Водночас у селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.

На місцях подій проводять роботу слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.