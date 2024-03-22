Внаслідок російської масованої атаки 22 березня, у Хмельницькому двоє людей загинули та щонайменше восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому, зазначив Клименко. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися.

Міністр додає, що наразі усі служби долучені до ліквідації наслідків атаки, використовується роботизована техніка на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників.

Він також опублікував відео момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку у Хмельницькому.