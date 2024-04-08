Як розповів голова Комітету з питань нацбезпеки військовим пропонується щомісячно надавати винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривен.

Про це заявив голова Комітету Олександр Завітневич.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки під час розгляду законопроекту про мобілізацію основну увагу приділив наданні додаткової мотивації українським військовим.

Він розповів, що планується за кожні 30 днів виконання завдань на лінії бойового зіткнення першого ешелону оборони до ротного опорного пункту, а також на території противника виплачувати винагороду в розмірі 70 тис. грн.

“Також планується винагорода за знищене чи захоплене озброєння та військову техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, очікується:

додаткова відпустка за знищену техніку, але не більше 15 днів на рік;

щомісячна виплата всім військовослужбовцям винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн;

надання права на компенсацію 50 % від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

ненарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань, а також процентів за користування кредитом (крім кредитних договорів щодо придбання об’єктів житлового фонду або автомобіля);

надання сертифіката на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. грн.

Також Завітневич розповів, що на засіданні підняли питання реального покращення системи обліку всіх військовозобов’язаних.

«Знову було актуалізовано питання щодо механізмів реального покращення обліку всіх військовозобов’язаних призовного віку, зокрема щодо того, що більш гарантовано сприятиме обліку – норма закону про обов’язок громадянина чи про його право зареєструвати електронний кабінет. Компроміс знайдено у тому, щоб розширяти можливості громадян виконувати положення законодавства щодо оновлення своїх даних і щоб електронний кабінет був саме правом та одним з таких способів», – додав Завітневич.