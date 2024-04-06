За неадекватні дії нападнику “світить” три роки за ґратами.

Сьогодні, 6 квітня, в Деснянському ТЦК чоловік напав на працівників патрульної групи. Одному з них нападник завдав удару по голові.

Під час суботньої роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхема, 6 патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. В цей час нападник, яким виявився чоловік 1972 року народження, підійшов зі спини та вдарив по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним ще патрульного.

Правоохоронці вказують, що нападник погрожував та робив спроби нападати. Військовослужбовці, тримаючи нападника на безпечній дистанції, викликали наряд поліції.

“Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази”, — йдеться у повідомленні.

Наразі, нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Нападнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Міру покарання визначить суд.

Додамо, що це не перший випадок неадекватних дій до військовослужбовців та працівників ТЦК. Так, на Хмельниччині поліція розслідуватиме випадок, де жінка псувала автомобіль співробітників територіального центру комплектування.