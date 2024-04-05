Виявилось, що діти вживали шоколад без маркування, який містив наркотичні речовини.

У столиці трьох дітей госпіталізовано з ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містилися у солодощах.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Зазначається, що протягом тижня до одного з лікувально-профілактичних закладів Києва госпіталізовано трьох дітей з ознаками екзогенної інтоксикації наркотичними речовинами. За попередньою інформацією, отруйні речовини, ймовірно, містились в солодощах.

“Діти були госпіталізовані з проявами порушення свідомості, блюванням, в стані психомоторного збудження із галюцинаціями, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом”, – йдеться у повідомленні.

Лікарі під час ретельного вивчення анамнезу встановили, що діти напередодні вживали шоколад без маркування Наразі невідоме й місце придбання продукту. Правоохоронні органи проводять розслідування.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що вживати харчові продукти, придбані у місцях стихійної торгівлі, без належного маркування, відповідної документації та без попереднього вивчення складу небезпечно.