За словами заступниці міністра національної освіти Польщі Йоанни Мухи, з українською стороною обговорювалося питання про обов’язкове навчання українських дітей, які тут проживають. Воно охопить приблизно 50-60 тисяч учнів.

“Міністри, які з нами зустрічалися, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов’язання було запроваджено в Польщі. Пропонують (…) співпрацю. Ми обов’язково скористаємося цією пропозицією”, – сказала посадовиця на пресконференції.

Вона додала, що відповідний проєкт закону перебуває на завершальній стадії, і у відомстві очікують на погодження усіх положень документа.

За інформацією польської сторони, дітей, які не закінчують обов’язкову школу, у системі польської освіти менше, ніж прогнозувалося. Неурядові організації наводили значні дані, разом з тим українська статистика показує, що йдеться приблизно про 50-60 тисяч учнів.

Муха заявила, що українська сторона “дуже зацікавлена” у тому, щоб впровадити зобов’язання відвідувати польські школи дітьми з України.

“Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі”, – сказала представниця польського відомства.

Передбачається, що для дітей-біженців з України в польських школах введуть спеціальні уроки української мови. З цією метою, зокрема, хочуть працевлаштувати вчителів з України. Для педагогів введуть спрощену процедуру нострифікації дипломів.