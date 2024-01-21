Родини загиблих майданівців та учасники Революції Гідності пройшли від Лядських воріт до вулиці Грушевського. Учасники ходи запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дошок, присвячених Сергієві Нігояну, Михайлові Жизневському, Романові Сенику та Олександрові Бадері на вулиці Михайла Грушевського.

Біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна відбулося богослужіння.

“Все, що ми можемо, це пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну і вперше вступив в боротьбу з російською агресією. Нігоян, Вербицький, Сеник — це перші люди, які загинули від російської агресії.”, — наголосив один з учасників пам’ятної ходи.