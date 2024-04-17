У контексті ослаблення впливу Росії та її проксі-сил в Африці, противники України готуються до наступної інформаційної операції, спрямованої проти нашої країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Зокрема, кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан”, — пише ГУР.

Російські пропагандисти планують поширити в ЗМІ, зокрема в лівійських, замовні матеріали та фабриковані знімки зброї американського виробництва, які, за їхніми словами, були раніше захоплені так званою ПВК “Вагнер” під час війни в Україні.

Ці публікації мають на меті дискредитувати Україну та її партнерів, а також звинувачити західних союзників у неконтрольованому обігу зброї з участю України.

“Також кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія веде геноцидну війну в самій Україні. Водночас у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі”, — додали в повідомленні.

ГУР наголошує, що Україна та її Збройні Сили діють відповідно до міжнародного права та поважають суверенітет інших країн, і не мають відношення до будь-яких незаконних дій, пов’язаних з незаконним обігом зброї.