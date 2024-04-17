На аеродромі "Кряж" у Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8 збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Агресор використовував відповідний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу”, — йдеться у повідомленні.

Вартість вертольота Мі-8, зауважують українські представники, оцінюється від 10 до 15 мільйонів доларів.