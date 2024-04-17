Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
“Агресор використовував відповідний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу”, — йдеться у повідомленні.
Вартість вертольота Мі-8, зауважують українські представники, оцінюється від 10 до 15 мільйонів доларів.
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