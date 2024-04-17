Поліція повідомила про підозру чоловікові у вчиненні домашнього насильства над своїм вітчимом, яке продовжувалося навіть після судового припису.

Про це повідомляє поліція Києва.

Місцевий мешканець у лютому цього року звернувся до поліції, стверджуючи, що його пасинок систематично вчиє насильство щодо няйого.

Після документування правопорушень поліцейська група зафіксувала, що насильство відбувалося регулярно.

«На кривдника складали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та рішеннями Шевченківського районного суду м. Києва його було визнано винним. Також щодо нього було винесено термінові заборонні приписи та судом направлено на проходження програми для кривдників на строк три місяці. Однак, не зважаючи на проведену профілактичну роботу, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насильство. Тож у подальшому за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство», — розповіла слідча Шевченківського управління поліції Любов Єчина.

Тепер йому загрожує до двох років ув’язнення, особливо з урахуванням його попереднього судимості.