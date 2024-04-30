Після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на круглому столі, як пише Укрінформ.

За його словами, сільгосппродукція України доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.

“Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи”, – сказав постпред.

Всього з портів “Чорноморськ”, “Південний” та “Одеса” експортували 25 млн тонн продукції українських аграріїв, додав він, пояснивши, що експорт з цих портів сягнув довоєнного рівня.

“Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів”, – сказав Кислиця.