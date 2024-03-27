Директорка саду, Людмила Левчук, повідомила про це на своїй сторінці в Facebook.

“Постраждали адмінбудівля, лабораторії, теплиці та бібліотека. Збитки обчислити важко, адже дуже постраждали теплиці, в яких знаходяться колекційні рослини. В нас немає наразі розуміння, чи підлягають будівлі ремонту. Коли приберемо скло, будемо дивитися, що робити далі. У нас немає критичних втрат рослин, проблема у відновленні самих теплиць. Зараз терміново будемо затягувати теплиці плівкою, щоб не загинули рослини”, — зазначила директорка.

Співробітники саду закликають усіх бажаючих допомогти у прибиранні наслідків пошкоджень.

Нагадаємо, що ввечері 25 березня російські війська здійснили ракетний удар, в результаті чого постраждали 10 осіб, а також було пошкоджено близько 300 квартир та Палац спорту.