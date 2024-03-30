Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

Як уточнили там, бойова робота тривала більше трьох годин.

Дрони типу “Shahed-131/136″маневрували кількома областями, намагаючись  викривати і обходити засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах:

  • 4 знищено в небі на Дніпропетровщині;
  • 2 – в Одеській області;
  • 1 – на Херсонщині.

Влучань безпілотників не допущено, але в Дніпропетровській області уламки збитого дрона впали на території елеватора. Стался пожежа,  яку рятувальники оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

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