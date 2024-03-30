Військовим вдалося збити сім дронів типу "Шахед", але уламки одного з них спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

Як уточнили там, бойова робота тривала більше трьох годин.

Дрони типу “Shahed-131/136″маневрували кількома областями, намагаючись викривати і обходити засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах:

4 знищено в небі на Дніпропетровщині;

2 – в Одеській області;

1 – на Херсонщині.

Влучань безпілотників не допущено, але в Дніпропетровській області уламки збитого дрона впали на території елеватора. Стался пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.