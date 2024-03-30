Про це повідомили в Силах оборони Півдня.
Як уточнили там, бойова робота тривала більше трьох годин.
Дрони типу “Shahed-131/136″маневрували кількома областями, намагаючись викривати і обходити засоби ППО.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах:
- 4 знищено в небі на Дніпропетровщині;
- 2 – в Одеській області;
- 1 – на Херсонщині.
Влучань безпілотників не допущено, але в Дніпропетровській області уламки збитого дрона впали на території елеватора. Стался пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.