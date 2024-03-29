Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», — наголосив він.

В «Укренерго» повідомили, що унаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції. На об’єктах триває огляд пошкоджень, при потребі працює ДСНС.

Також на Ставці обговорювались питання контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. Найголовніше — потреба в ППО:

“Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію”, — підсумував президент.

Нагадємо, що сьогодні відбулася перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Також зазначимо, що сьогодні, 29 березня, вночі сталася масована атака по Україні, сили РФ атакували ряд об’єктів критичної інфраструктури.