Сьогодні 24 березня, на Центральному ринку у Полтаві відбувся конфлікт між співробітниками ТЦК та цивільним чоловіком, що відмовився отримувати повістку.

Як повідомляє місцеве видання 0532.ua, конфлікт трапився через те, що представники ТЦК хотіли зупинити цивільного чоловіка з метою вручення повістки, але виявилося, що вона вже була у нього, і він відмовився повторно приймати нову повістку.

За словами очевидців, після відмови, представники ТЦК почали вести себе агресивно та влаштували бійку.

В той же час командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк закликав “не демонізувати” ТЦК.

Він заявив, що в усіх матеріалах про “неправомірні” дії ТЦК свідомо упускається вагомий фактор, а саме відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України.

“Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт “пакування в бус” принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків”, – написав генерал у Facebook.