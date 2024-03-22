Протягом останнього часу працівники Львівського обласного ТЦК надто часто потрапляють у скандали через свої методи мобілізації та поведінку в цілому. Вони приходять до людей на роботу, зупиняють посеред міста, силою відводять до військомату та часто перевищують свої повноваження

Неправомірні та обурливі дії працівників Львівського ТЦК часто потрапляють на камеру та, відповідно, в Мережу, де викликають бурхливу реакцію користувачів.

Матеріалу такого характеру в соцмережах безліч, а новий додається кожного місяця, а то й частіше. Тож, ми зібрали найрезонансніші випадки, які отримали найбільшого розголосу та не на жарт обурили громадян.

Один з перших подібних випадків стався 10 листопада минулого року, тоді в Мережі з’явилося відео, на якому добре видно як працівники Львівського ТЦК силоміць затримують чоловіка та штовхають його до мікроавтобуса на очах у натовпу свідків. Військкоми ніяк не реагували ні на слова самого чоловіка, ні на людей, які намагалися їх зупинити. Також, один із представників ТЦК підійшов до дівчини, яка знімала все на відео, і вирвав з її рук телефон.

Відео викликало хвилю хейту та обурення, а в обласному ТЦК повідомили, що провели службову перевірку, та за її за фактом визначили посадових осіб, які будуть притягненні до відповідальності.

«Стосовно вчорашнього випадку, де мережею Інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку, за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності», – йдеться у заяві.

Втім, до дій так і не дійшло, і обіцянки Львівського ТЦК залишились не виконаними, адже вже через кілька днів у Мережі знову з’явилося чергове відео примусової мобілізації співробітниками ТЦК. На ньому семеро працівників Львівського ТЦК силою «мобілізували» паркувальника просто з його робочого місця. Неправомірні дії були зафіксовані на відео з камер відеонагляду ЛКП «Львівавтодор», де згодом теж підтвердили інформацію.

На відео видно, як один із працівників ТЦК заходить до приміщення, де перебуває персонал, і силою виводить на вулицю паркувальника. Під будівлею їх чекали ще шість військових.

У пресслужбі Львівського обласного ТЦК тоді виступили з заявою, що нічого не знають про інцидент, а чоловіків призовного віку закликали самостійно приходити до ТЦК для уточнення даних.

«Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах», – заявили в обласному військоматі.

Минув тиждень і Львівський ТЦК знову втрапив в скандал – у Мережі опублікували ролик, на якому цього разу була зафіксована сутичка між парою та людьми у військовій формі. На відео видно як п’ятеро працівників ТЦК вночі силою затягли в бус чоловіка та вибили з рук телефон у жінки, яка намагалася їм завадити. Звичайно ж все це супроводжувалося образами та погрозами.

Місцеві ЗМІ стверджують, що сталось це на вулиці Гавришкевича в ніч проти 22 листопада. Працівники ТЦК силоміць запроторили чоловіка до буса нібито через порушення комендантської години.

У Львівському ТЦК у відповідь на ситуацію вчергове пообіцяли перевірити інформацію та покарати винних.

«Перевіряємо факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються всі деталі даного випадку», – прокоментували інцидент в повідомленні служби звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

Втім, вже наступного дня в Телеграмі зявились нові кадри з працівниками Львівського військкомату, які силоміць затримують чоловіка просто біля магазина у Дрогобичі.

На кадрах видно як чоловік виходить із магазину і в цей час до нього підходять троє людей у військовій формі. Один з них перекидає чоловіка через плече та намагається заламати йому руки. Після спроб чоловіка вирватися підходять інші чоловіки у військовій формі та допомагають колезі.

З того часу подібні інциденти з Львівським ТЦК відбуваються на постійній основі. Безкарність не знає меж, а зухвала поведінка кордонів. Тож, час від часу схожі кадри знов і знов обурюють громадськість.

Останнім відомим випадком неправомірної поведінки працівників Львівського ТЦК, після якого в громадськості вкінець урвався терпець, стало побиття ними волонтера.

Напередодні, ввечері 15 березня, у Львові посеред вулиці працівники ТЦК та СП викрали куратора «ДрукАрмії» та волонтера Кирила Тарана.

За словами дружини волонтера Віолети Таран, її чоловік повертався додому близько 22 години вечора, тоді до нього й під’їхали дві машини, з яких вийшли п’ятеро працівників ТЦК. Без надання повістки та без будь-яких розмов, вони запхали чоловіка у бус та побили. При цьому Кирило відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії. Дружина волонтера та адвокатка викликали поліцію і Військову службу правопорядку (ВСП), однак вони не змогли нічим допомогти, заявивши, що у хлопця немає видимих тілесних ушкоджень.

«Побиття, тиск, погрози, нанесено матеріальні збитки (порвано куртку, штани, розбито окуляри та телефон). Поліція – бездіє. Є заяви. Оперативна група ВСП прибувала на місце, однак жодних пояснень не надала”, – коментує жінка дії працівників Львівського ТЦК.

На скандал згодом відреагував начальник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов. Знову пролунали обіцянки провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

«Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК», – прокоментував дії працівників ТЦК уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування неприпустимі в демократичному суспільстві і звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК.

«Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Військові підрозділи не можуть обмежувати громадян у чомусь», – додав згодом Лубінець.

Уповноважений ВР з прав людини заявив, що в другій версії законопроекту про мобілізацію проігнорували багато речей, які він критикував у першій версії. Він зазначив, що перевіркою документів має займатися поліція, а заходи проти ухилянтів можуть застосовуватись лише за рішенням суду.

Втім, ні гучні заяви омбудсмена, ні обіцянки обласного ТЦК розібратись в ситуації та покарати винних ситуацію не змінили. Одразу ж в Мережі з’явилось вже нове, чергове відео на якому працівники ТЦК женуться за чоловіком.