Декларація колишнього військкома: два будинки, шість квартир та понад 8 млн грн доходів

Родина колишнього керівника Самбірського районного ТЦК та СП, Сергія Бабича, придбала ряд нерухомості, включаючи два будинки на Львівщині, шість квартир у Львові та Києві, кілька земельних ділянок і автомобіль Lexus.

Про це Сергій Бабич зазначив у декларації про доходи за минулий рік, після його звільнення з посади.

Варто зазначити, що з об’єктів нерухомості у самого Бабича — лише дві земельні ділянки, право власності на які було отримано ще у 2008-му році. Вже 2023-му він придбав автомобіль Lexus RX 350 за понад 1 млн. грн.

Дружина та донька колишнього військкома проятгом останнього часу, навпаки, отримали у власність дуже багато нерухомого майна.

Так, дочка Софія Бабич за час повномасштабного вторгнення придбала два будинки та земельну ділянку, хоча її єдиним доходом була стипендія.

Дружина Бабича, Ірина, купила кілька квартир у Львові та Києві, а також земельні ділянки протягом останніх кількох років.

У своїй декларації за минулий рік, Сергій Бабич зазначив, що його сім’я отримала доходи в сумі 8,38 млн грн, з них близько 6,31 млн грн отримано від продажу нерухомості та автівок.

Сергій також зберігає 1,7 млн грн готівкою та винен $160 тис. Іванові Сімеону.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило Сергія Бабича у набутті необгрунтованих активів на понад 4,4 млн грн, що спричинило його звільнення з посади.

Також у 2023 році він розлучився з дружиною, але суд не вирішив питання щодо поділу майна.