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Декларація колишнього військкома: два будинки, шість квартир та понад 8 млн грн доходів

Родина колишнього керівника Самбірського районного ТЦК та СП, Сергія Бабича, придбала ряд нерухомості, включаючи два будинки на Львівщині, шість квартир у Львові та Києві, кілька земельних ділянок і автомобіль Lexus.

Вівторок, 19 березня 2024, 11:38

Про це Сергій Бабич зазначив у декларації про доходи за минулий рік, після його звільнення з посади.

Колишній Самбірський військком Сергій Бабич задекларував мільйони, шість квартир та новий Lexus

Колишній керівник Самбірського районного ТЦК та СП, Сергій Бабич

Варто зазначити, що з об’єктів нерухомості у самого Бабича — лише дві земельні ділянки, право власності на які було отримано ще у 2008-му році. Вже 2023-му він придбав автомобіль Lexus RX 350 за понад 1 млн. грн.

Дружина та донька колишнього військкома проятгом останнього часу, навпаки, отримали у власність дуже багато нерухомого майна.

Так, дочка Софія Бабич за час повномасштабного вторгнення придбала два будинки та земельну ділянку, хоча її єдиним доходом була стипендія.

З декларації Сергія Бабича

Дружина Бабича, Ірина, купила кілька квартир у Львові та Києві, а також земельні ділянки протягом останніх кількох років.

З декларації Сергія Бабича

У своїй декларації за минулий рік, Сергій Бабич зазначив, що його сім’я отримала доходи в сумі 8,38 млн грн, з них близько 6,31 млн грн отримано від продажу нерухомості та автівок.

Сергій також зберігає 1,7 млн грн готівкою та винен $160 тис. Іванові Сімеону.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило Сергія Бабича у набутті необгрунтованих активів на понад 4,4 млн грн, що спричинило його звільнення з посади.

Також у 2023 році він розлучився з дружиною, але суд не вирішив питання щодо поділу майна.

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Теги: корупція в Україні, ТЦК та СП

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