Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Водночас Україна за рік опустилася на 13 сходинок.

Звіт оприлюднили World Happiness Report.

Проте, зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до зниження рівня щастя в інших західних країнах, таких як США і Німеччина, які вперше випали з першої двадцятки рейтингу.

Звіт також вказує на значне зростання рівня щастя у Сербії, Болгарії й Латвії, тоді як Афганістан залишається на останньому місці.

Україна цьогоріч опустилася на 13 сходинок у порівнянні з попереднім роком, зайнявши 105 місце.

Звіт базується на глобальному опитуванні у понад 140 країнах світу, ранжуючи їх за рівнем щастя на основі різних факторів, включаючи ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість здорового життя, свободу, щедрість і корупцію.

Опублікування звіту випадає на Міжнародний день щастя, який святкують 20 березня.