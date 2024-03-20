Звіт оприлюднили World Happiness Report.
Проте, зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до зниження рівня щастя в інших західних країнах, таких як США і Німеччина, які вперше випали з першої двадцятки рейтингу.
Звіт також вказує на значне зростання рівня щастя у Сербії, Болгарії й Латвії, тоді як Афганістан залишається на останньому місці.
Україна цьогоріч опустилася на 13 сходинок у порівнянні з попереднім роком, зайнявши 105 місце.
Звіт базується на глобальному опитуванні у понад 140 країнах світу, ранжуючи їх за рівнем щастя на основі різних факторів, включаючи ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість здорового життя, свободу, щедрість і корупцію.
Опублікування звіту випадає на Міжнародний день щастя, який святкують 20 березня.