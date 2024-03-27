Президент України Володимир Зеленський у Сумській області ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд та організацію оборони на трьох лініях рубежів.

Про це повідомляє Офіс Президента.

“На Сумщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти“, – зазначив Зеленський.

У межах робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони.

Командувач 117-ї окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб.

Також під час наради Зеленський обговорив із командувачами потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.Президенту розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Глава держави також оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень.

Президент нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».