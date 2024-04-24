Українська та португальська сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Про це повідомляють в Офісі Президента України.

“Відповідно до указу Президента, українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква”, – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

“Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України”, – зазначили в Офісі Президента.