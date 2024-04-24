Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Сьогодні, після ухвалення проєкту про національну безпеку, який щойно підписав президент, Міністерство оборони оголосило про значну нову допомогу в галузі безпеки, щоб терміново задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

Це є 56-м траншем військової допомоги, який адміністрація Байдена надає Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет має орієнтовну вартість 1 мільярд доларів і включає можливості для підтримки засобі ППО, артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї.

Отже, Пентагон зазначає, що до нового пакета військової допомоги від США увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • прилади нічного бачення;
  • тощо

За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

“Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку”, – сказав Президент.