Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Сьогодні, після ухвалення проєкту про національну безпеку, який щойно підписав президент, Міністерство оборони оголосило про значну нову допомогу в галузі безпеки, щоб терміново задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.
Це є 56-м траншем військової допомоги, який адміністрація Байдена надає Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет має орієнтовну вартість 1 мільярд доларів і включає можливості для підтримки засобі ППО, артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї.
Отже, Пентагон зазначає, що до нового пакета військової допомоги від США увійшли:
- ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- прилади нічного бачення;
- тощо
За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.
“Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку”, – сказав Президент.
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