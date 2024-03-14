Президент України Володимир Зеленський після відвідин одного з підприємств оборонно-промислового комплексу заявив, що Україна щодня посилює свою «далекобійну силу».

«Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств – оборонних. Офіційно про таке не говоримо. І зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував працівникам оборонного комплексу, які роблять українську зброю, що «проявляє себе на фронті, на морі, в ударах із повітря по російській системі війни».

Раніше український президент зазначав, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї. Він також назвав «одним із ключових завдань для ОПК» виробництво далекобійних дронів.

Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів. На початку лютого уряд України ухвалив три постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу, які стосуються закупівель, виробництва боєприпасів та ціноутворення на виробництво дронів.