Розвідувальний дрон WarDog може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією РЕБ противника.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, WarDog буде працювати, навіть в умовах придушення GPS-сигналу, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Безпілотник може виконувати свої функції до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 кілометрів зі зв’язком та до 30 кілометрів у режимі автопілота. Швидкість дрона — 12–15 м/с.

“БПЛА WarDog уже активно контрактують у межах проєкту “Армія дронів”. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах придушення сигналу GPS на висоті вище 50 метрів“, — йдеться у дописі Федорова.

Він зазначив, що серед переваг WarDog, військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS.

“Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БПЛА, щоб “зір артилерії” ставав ще гострішим“, — пояснив Федоров і зазначив, що WarDog є однією із численних розробок оборонного кластера Brave1.