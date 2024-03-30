Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Команда хакерської групи UA25 за декілька хвилин отримала доступ до понад 100 російських сайтів.
“Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитків країні-агресорці більше ніж на $12 млрд”, – наголосили у СтратКомі.
Росіянам на відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу та ресурсів.
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