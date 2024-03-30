У суботу, 30 березня, стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Команда хакерської групи UA25 за декілька хвилин отримала доступ до понад 100 російських сайтів.

“Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитків країні-агресорці більше ніж на $12 млрд”, – наголосили у СтратКомі.

Росіянам на відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу та ресурсів.