Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла“, – ідеться у повідомленні.
Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.
Близько 15:00 30 березня в одному з багатоповерхових житлових будинків Білої Церкви стався вибух.
- Атака ракетами на Херсонщину й Миколаївщину: є влучання.
- Унаслідок обстрілу на Запоріжжі постраждав 12-річний хлопчик.
- На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК.