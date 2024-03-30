Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла“, – ідеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Близько 15:00 30 березня в одному з багатоповерхових житлових будинків Білої Церкви стався вибух.

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