Кількість загиблих внаслідок вибуху в Білій Церкві Київської області збільшилась до двох.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла“, – ідеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Близько 15:00 30 березня в одному з багатоповерхових житлових будинків Білої Церкви стався вибух.