За оцінкою «Наших грошей», відкриті торги були заточеними під заздалегідь визначеного переможця і ціну.

Заточки стали очевидними ще на етапі планування реконструкції триповерхового колишнього кінотеатру «Спутник» по вул. Титова, 18 під адміністративно-інформаційний центр та налаштування серверного обладнання центру обробки викликів системи 112 східного макрорегіону (Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька області).

Система 112 дозволить населенню викликати різні екстренні служби за цим номером, а не дзвонити окремо пожежним 101, поліції 102 та медикам 103. Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України – центральному та західному. Від 1 травня 2024 року центр має запрацювати у Дніпрі, а у вересні планується відкрити четвертий центр в Одесі на південний регіон.

Термінові заточки на проектуванні та будівництві

«Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України» 31 січня оголосив відкриті торги на проектування реконструкції. Проектне бюро «Архітек Експерт» жалілось на дуже стислі терміни. Вже до 22 лютого потрібно було затвердити у замовника візуалізацію об’єкту і до 15 березня виконати весь проект. Це було неможливо в нормальних обставинах, оскільки сам договір з проектною фірмою по цьому тендеру не міг бути укладений раніше 22 лютого. На думку фірми, в замовника вже був переможець з готовим проектом або домовленість про подовження термінів виконання.

Замовник усе заперечував. Мовляв, він і так вже подовжував строк подання пропозицій. Тому замовник звинуватив фірму в затягуванні тендеру в корисливих цілях для спотворення результату. Але зрештою вийшло саме так, як і скаржився учасник.

«Архітек Експерт» і ТОВ «Консалтинг-Буд» запропонували ціну 2,80 млн грн із різницею в гривню. Першу відхилили за нестачу двох гарантійних листів, а другу – через невиправлені недоліки в документах щодо працівників і досвіду тощо. Також вони не надали розрахунки у форматі АВК або іншої кошторисної програми. Переможцем став ФОП Марунчак Богдан Юрійович із ціною 3,50 млн грн. Договір із ним уклали 15 березня зі строком виконання до 15 березня, однак потім продовжили строк до 25 березня.

При цьому МВС не чекало, поки проектант зробить проект, і ще 1 березня оголосило чотири тендери на самі будівельні роботи (І, ІІ, ІІІ, ІV пускові комплекси). На ці торги подало заявку лише ТОВ «Гелеон Плюс», яке було згодне братися за роботи навіть ще без розрахунків і проекту. Жоден інший конкурент не прийшов, тому «Гелеон Плюс» 26 березня забрало всі чотири підряди загальною вартістю 164 млн грн, зробивши символічну знижку 1% від очікуваної ціни. Та ще й цю реконструкцію разом із налаштуванням електроніки потрібно виконати до 1 травня 2024 року, тобто лише за 38 днів.

Кваліфікаційні вимоги

Учасник мав надати сертифікати, партнерські угоди чи авторизаційні листи з виробниками програмного забезпечення, що підтверджують наявні або діючі спеціалізації та партнерські відносини:

За оцінкою «Наших грошей», відкриті торги були заточеними під заздалегідь визначеного переможця і ціну.

Держустанова Міністерства внутрішніх справ замовила реконструкцію кінотеатру в Дніпрі під «Службу 112» загальною вартістю 168 млн грн.

Заточки стали очевидними ще на етапі планування реконструкції триповерхового колишнього кінотеатру «Спутник» по вул. Титова, 18 під адміністративно-інформаційний центр та налаштування серверного обладнання центру обробки викликів системи 112 східного макрорегіону (Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька області).

Система 112 дозволить населенню викликати різні екстренні служби за цим номером, а не дзвонити окремо пожежним 101, поліції 102 та медикам 103. Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України – центральному та західному. Від 1 травня 2024 року центр має запрацювати у Дніпрі, а у вересні планується відкрити четвертий центр в Одесі на південний регіон.

Термінові заточки на проектуванні та будівництві

«Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України» 31 січня оголосив відкриті торги на проектування реконструкції. Проектне бюро «Архітек Експерт» жалілось на дуже стислі терміни. Вже до 22 лютого потрібно було затвердити у замовника візуалізацію об’єкту і до 15 березня виконати весь проект. Це було неможливо в нормальних обставинах, оскільки сам договір з проектною фірмою по цьому тендеру не міг бути укладений раніше 22 лютого. На думку фірми, в замовника вже був переможець з готовим проектом або домовленість про подовження термінів виконання.

Замовник усе заперечував. Мовляв, він і так вже подовжував строк подання пропозицій. Тому замовник звинуватив фірму в затягуванні тендеру в корисливих цілях для спотворення результату. Але зрештою вийшло саме так, як і скаржився учасник.

«Архітек Експерт» і ТОВ «Консалтинг-Буд» запропонували ціну 2,80 млн грн із різницею в гривню. Першу відхилили за нестачу двох гарантійних листів, а другу – через невиправлені недоліки в документах щодо працівників і досвіду тощо. Також вони не надали розрахунки у форматі АВК або іншої кошторисної програми. Переможцем став ФОП Марунчак Богдан Юрійович із ціною 3,50 млн грн. Договір із ним уклали 15 березня зі строком виконання до 15 березня, однак потім продовжили строк до 25 березня.

При цьому МВС не чекало, поки проектант зробить проект, і ще 1 березня оголосило чотири тендери на самі будівельні роботи (І, ІІ, ІІІ, ІV пускові комплекси). На ці торги подало заявку лише ТОВ «Гелеон Плюс», яке було згодне братися за роботи навіть ще без розрахунків і проекту. Жоден інший конкурент не прийшов, тому «Гелеон Плюс» 26 березня забрало всі чотири підряди загальною вартістю 164 млн грн, зробивши символічну знижку 1% від очікуваної ціни. Та ще й цю реконструкцію разом із налаштуванням електроніки потрібно виконати до 1 травня 2024 року, тобто лише за 38 днів.

Кваліфікаційні вимоги

Учасник мав надати сертифікати, партнерські угоди чи авторизаційні листи з виробниками програмного забезпечення, що підтверджують наявні або діючі спеціалізації та партнерські відносини:

Cisco Advanced Unified Contact Center Enterprise Specialized;

Eleveo Integrator Partner;

Smiddle Partner.

Крім того, замовник вимагав підтвердити наявність низки видів техніки і працівників. Також вимагався аналогічний договір на будівництво, реконструкцію чи капремонт об’єктів класу наслідків СС2 або СС3 у 2022-2023 роках. Ще треба було подати фінансову звітність за 2021, 2022, 2023 роки. Річний чистий дохід мав бути не менше 80% очікуваної вартості закупівлі.

Все це свідчило про те, що переможець торгів має бути досвідченим будівельником з досвідом роботи зі складною електронікою. Держустанова МВС не відхилила «Гелеон Плюс», отже, замовник вдовольнився доказами досвіду цієї фірми.

Київське ТОВ «Гелеон Плюс» було створене у 2019 році, але ці підряди на реконструкцію у Дніпрі стали її першим досвідом контрактів у «Прозорро». Фірма підтвердила досвід договором за 2022 рік із ТОВ «Шляхспецрембуд» на участь у будівництві магазинів по вул. Берковецька, 6 у Києві (територія «Лавіна молл»). При цьому розмір цього субпідряду по магазину у Києві був значно нижчим за масштаб реконструкції у Дніпрі – всього 1 млн грн проти 164 млн грн.

Засновником «Гелеон Плюс» є Сергій Заруба із Кіровоградщини, а директором – Роман Доценко. Вона орендує деяке обладнання у ТОВ «Будівельна компанія Альта-Груп» Анатолія Коломійця.

Ця фірма не є крупним гравцем ринку. У відкритих джерелах про неї мало інформації. За даними «Центру фінансових розслідувань», до 2021 року головна консультантка сектору Департаменту документального забезпечення Офісу Президента України Світлана Діденко декларувала, що її чоловік Володимир Діденко отримував дохід від «Гелеон Плюс». У 2022 році він отримував дохід від ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп». Фірмою володіють Євген Крохмаль і Михайло Паранькевич, а її директором є згаданий Анатолій Коломієць.

Ціни будівництва

У підсумкових відомостях ресурсів 6,78 млн грн іде на системи стаціонарних перегородок із тонованого гартованого скла товщиною 8 мм (подвійний вітраж) із комплектуючими по 9 106-14 861 грн/кв. м (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Крім того, замовили перегородку з тонованого гартованого прозорого «розумного скла» (Smart Glass) 8 мм триплекс 4.4.1 по 15 864 грн/кв. м. На сайтах пишуть, що «розумне скло» з матового стає прозорим і навпаки.

Також враховано матеріали для звукоізоляції типу напилюваного покриття Acospray DC3 та акустичних панелей Openakustik Eco, проте їхніх ринкових цін у відкритих джерелах немає.

Зі зрозумілих матеріалів найбільша сума припадає на арматурну сталь по 40 800 грн/т. Її характеристики (клас, профіль, діаметр) невідомі, тому порівняти ціну із ринком складно. Однак за даними державного моніторингу «Націнституту розвитку інфраструктури», ціна будівельної арматури на Дніпропетровщині у лютому в середньому становила 33 082 грн/т.

Бетон В25 Р4 F200 W6 коштує 5 388 грн/куб. м. Це на 17% дорожче від цін «Ковальської» у 4 290-4 455 грн/куб. м. Однак замовник не вказав чи входить у ціну доставка бетону до будівництва.

Покриття для підлоги Flotex by Starck шириною 2 м різних типів врахували по 1 800-2 388 грн/кв. м. В інтернет-магазині «Смарагд Буд» усі види пропонуються по 2 158 грн/кв. м.

Дизельний генератор Matari MC350LS замовили за 3,06 млн грн. Сервіс порівняння цін «Hotline» показує, що зараз в інтернет-магазинах такі продають по 2,76-2,93 млн грн.

Середньомісячна зарплата робітника при розряді робіт 3,8 становить 18 500 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий – 16 837 грн, а середня зарплата за вакансіями на порталі «Work.ua» в Дніпрі навпаки вища – 20 000 грн.