Про це повідомляє BR24.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що одночасно з агресивною війною Росії в Україні в ЄС відзначається зростання антиєвропейської активності проросійських прихильників російського диктатора Володимира Путіна, таких як AfD у Німеччині.
“Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції”, – заявила фон дер Ляєн.
У зв’язку з цим вона закликала всіх громадян ЄС скористатися своїм демократичним правом проголосувати на європейських виборах 9 червня і зміцнити політичний центр.
“Ми вступаємо в період, коли ми повинні відстоювати нашу демократію і нашу Європу”, – підкреслила фон дер Ляєн.
- Пообіцяла дати відсіч “друзям Путіна”: фон дер Ляєн розпочала передвиборчу кампанію до Європарламенту
- Європарламент не схвалюватиме фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть мінімум сім Patriot
- Україна може отримати 1,9 млрд євро макрофінансової допомоги вже у травні, — Валдіс Домбровскіс