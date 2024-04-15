За два місяці до європейських виборів глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від впливу на них Росії. Те саме стосується і місцевих виборів у трьох східних землях Німеччини.

Про це повідомляє BR24.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що одночасно з агресивною війною Росії в Україні в ЄС відзначається зростання антиєвропейської активності проросійських прихильників російського диктатора Володимира Путіна, таких як AfD у Німеччині.

“Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції”, – заявила фон дер Ляєн.

У зв’язку з цим вона закликала всіх громадян ЄС скористатися своїм демократичним правом проголосувати на європейських виборах 9 червня і зміцнити політичний центр.

“Ми вступаємо в період, коли ми повинні відстоювати нашу демократію і нашу Європу”, – підкреслила фон дер Ляєн.