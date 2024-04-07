Очільниця Європейської комісії та провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Урсула фон дер Ляєн на виборах до Європарламенту пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Про це повідомляє видання Euractiv.

Розпочинаючи свою кампанію до виборів в ЄС в Афінах на святкуванні 50-річчя правлячої партії Греції Нова демократія (ЄНП), Урсула фон дер Ляєн розкритикувала російського лідера Володимира Путіна та його європейських союзників.

Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні “об’єднана та мирна Європа стоїть перед викликами як зсередини, так і ззовні”.

Характеризуючи численні загрози, з якими зараз зіштовхується Європа, фон дер Ляєн сказала, що Москва не лише намагається стерти Україну з обличчя землі.

“Агресія РФ є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів“, – заявила очільниця ЄК.

Вона додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються “переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє, діючи під виглядом популістів чи демагогів”.

Урсула Фон дер Ляєн – провідна кандидатка від партії ЄНП на другий мандат очільниці Єврокомісії – закликала у наступні дні, тижні та місяці “дати відсіч” цим загрозам.

Наступні вибори до Європейського парламенту пройдуть з 6 до 9 червня цього року.