Про це повідомляє видання Euractiv.
Розпочинаючи свою кампанію до виборів в ЄС в Афінах на святкуванні 50-річчя правлячої партії Греції Нова демократія (ЄНП), Урсула фон дер Ляєн розкритикувала російського лідера Володимира Путіна та його європейських союзників.
Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні “об’єднана та мирна Європа стоїть перед викликами як зсередини, так і ззовні”.
Характеризуючи численні загрози, з якими зараз зіштовхується Європа, фон дер Ляєн сказала, що Москва не лише намагається стерти Україну з обличчя землі.
“Агресія РФ є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів“, – заявила очільниця ЄК.
Вона додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються “переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє, діючи під виглядом популістів чи демагогів”.
Урсула Фон дер Ляєн – провідна кандидатка від партії ЄНП на другий мандат очільниці Єврокомісії – закликала у наступні дні, тижні та місяці “дати відсіч” цим загрозам.
Наступні вибори до Європейського парламенту пройдуть з 6 до 9 червня цього року.
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