Про це повідомили на сторінці фракції у Facebook.
З 25 квітня 2023 року Червінський перебуває під арештом. Служба безпеки України висунула своєму ексспівробітнику обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.426-1 Кримінального кодексу. Тобто “перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану”. За цей злочин передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.
“Ганебне судилище над бойовим офіцером-розвідником триває вже 445 днів. Увесь цей час, з 23 квітня 2023 року Роман Червінський перебуває за ґратами. Йому обмежують контакти із зовнішнім світом, не надають вчасної, кваліфікованої медичної допомоги, не забезпечують належних умов утримання в СІЗО. Це вже вплинуло на здоров’я полковника Червінського”, — йдеться у повідомленні “Європейської Солідарності”.
Зазначається, що у цей час корупціонерів та злодіїв відправляють під комфортний домашній арешт, або взагалі дозволяють у якості “покарання” мобілізуватися до лав Збройних Сил України.
У “ЄС” наголошують, очевидно, що потенціал і фаховість професійного, досвідченого офіцера розвідки сьогодні потрібні Україні на фронті, для захисту національних інтересів країни.
Але Офіс президента лякає сама думка про перебування Червінського на свободі. Бо офіцер володіє надто делікатною інформацією стосовно окремих осіб у владі і їх причетності до державної зради. Звідси і політично вмотивована справа без доказів, яка супроводжується чисельними порушеннями прав людини під час утримання розвідника в СІЗО.
“Україна, яка отримала статус кандидата в члени ЄС, має неухильно дотримуватися верховенства права, відмовитися від політично вмотивованих справ. Р. Червінський – політичний в’язень влади. Тому всі 27 народних депутатів «Європейської Солідарності» заявляють про готовність взяти на поруки Романа Червінського. Припиніть політичні репресії! Вимагаємо свободу розвіднику”, — закликають у “ЄС”.
Нагадаємо, Роману Червінському інкримінують самовільну розробку операції з виманювання російського пілота військового літака до України.
За планом, пілот мав прилетіти на український аеродром “Канатове” біля Кропивницького, але 23 липня 2022 року замість очікуваного літака операцію перервав обстріл крилатими ракетами “Калібр”.
Російські спецслужби заздалегідь розкрили план і завдали удару по аеродрому. Внаслідок атаки загинув командир військової частини ЗСУ, 17 бійців отримали поранення, були знищені два винищувачі, пошкоджено злітну смугу та інфраструктуру.
За висновками слідства СБУ, операцію провели попри зауваження керівництва та без узгодження з відповідними державними органами, що дозволило Росії отримати цінну інформацію щодо зосередження особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків на аеродромі.
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