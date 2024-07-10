Про це повідомили на сторінці фракції у Facebook.

З 25 квітня 2023 року Червінський перебуває під арештом. Служба безпеки України висунула своєму ексспівробітнику обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.426-1 Кримінального кодексу. Тобто “перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану”. За цей злочин передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

“Ганебне судилище над бойовим офіцером-розвідником триває вже 445 днів. Увесь цей час, з 23 квітня 2023 року Роман Червінський перебуває за ґратами. Йому обмежують контакти із зовнішнім світом, не надають вчасної, кваліфікованої медичної допомоги, не забезпечують належних умов утримання в СІЗО. Це вже вплинуло на здоров’я полковника Червінського”, — йдеться у повідомленні “Європейської Солідарності”.

Зазначається, що у цей час корупціонерів та злодіїв відправляють під комфортний домашній арешт, або взагалі дозволяють у якості “покарання” мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

У “ЄС” наголошують, очевидно, що потенціал і фаховість професійного, досвідченого офіцера розвідки сьогодні потрібні Україні на фронті, для захисту національних інтересів країни.

Але Офіс президента лякає сама думка про перебування Червінського на свободі. Бо офіцер володіє надто делікатною інформацією стосовно окремих осіб у владі і їх причетності до державної зради. Звідси і політично вмотивована справа без доказів, яка супроводжується чисельними порушеннями прав людини під час утримання розвідника в СІЗО.