За інформацією українського підпілля такі вказівки розіслано в усі бібліотеки Криму від провідного методиста Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. І Я . Франка Софії Рибак. Жінка переконливо просить прибрати з полиць книги, у котрих згадується про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу, а також будь яку літературу про діяльність кримських татар на півострові.

Окрім переліченої літератури, методист доводить інформацію про рішення мінюсту РФ щодо визнаного росією «переліку нацистських організацій та символів». До таких внесено Українську повстанську армію та Організацію українських націоналістів. Тепер “нацистськими” є вітання “Слава Україні” і відповідь “Героям слава”, а також тризуб.

«Усі книги, на яких зображений тризуб, необхідно вилучити з фондів», – наказує методист.

Варто зазначити, що практику боротьби з книгами росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу». Втім до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги. Якщо ж такі розпорядження будуть не виконані, окупаційна влада обіцяє покарання за непослух.