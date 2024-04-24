Росіяни дали власникам ділянок, дач, паїв лише півтора місяця на підтвердження права власності. Процес перевірки триватиме з 22 квітня до 12 червня цього року.
Про це повідомляє ЦНС.
“Примітно, що україномовний реєстр містить більше півмільйона рядків. Тому виникає логічне запитання – наскільки реально опрацювати таку кількість документів? Але дуже схоже на те, що такої задачі перед загарбниками і не стоїть. Основну масу ділянок окупанти бажають просто відібрати в українців і далі вже розпоряджатися на власний розсуд”, – йдеться у повідомленні.
До речі, підтвердити право власності можливо лише за умови наявності російського громадянства і оригіналів документів.
“Таку практику російські окупанти застосовують і щодо квартир та будинків. На окупованих територіях працює так звана “державна житлова інспекція”, метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують “безгосподарними” та “націоналізують””, – додають у медіа.
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