Про це повідомляє Суспільне.

За словами джерела агентства, фахівці ГУР у березні поточного року провели кібератаку і отримали значну кількість конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

У ГУР вважають, що розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки стало причиною арешту заступника міністра оборони РФ.

“Він такий же корупціонер як і вся путінська верхівка, просто російські силовики чутливі до деякої інформації. Послаблення керівної ланки противника — це завжди добре”, – сказав співрозмовник.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення ЗС РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

24 квітня Іванова за рішення суду відправили в СІЗО.