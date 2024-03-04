Як повідомляє пресслужба Національної поліції, група місцевих мешканців займалась незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів. Потенційних покупців шукали через месенджери, а оплату приймали виключно готівкою.

Серед асортименту – автомати, гранати та набої. Вартість «товару» від 5 000 до 120 000 гривень.

Загалом у фігурантів вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ-26, корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17, набої тощо.

Злочинцям може загрожувати до семи років позбавлення волі.