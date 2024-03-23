Мальтійське головування в ОБСЄ засудило останню хвилю обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури в Україні.

«Мальтійське головування в ОБСЄ занепокоєне нещодавньою ескалацією насильства проти України. Цілеспрямовані обстріли цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури неприйнятні і є кричущим порушенням міжнародного права», – йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Наголошується, що «всі держави-учасниці ОБСЄ мають зобов’язання щодо захисту цивільних осіб та поваги верховенства міжнародного права».

Мальтійське головування в ОБСЄ також висловило солідарність із цивільними, які постраждали внаслідок «безглуздого насильства» з боку РФ.