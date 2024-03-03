Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня, стали 12 людей, серед яких пʼятеро дітей і семеро дорослих, повідомив увечері 3 березня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, заявивши про завершення пошуково-рятувальної операції у зруйнованому підʼїзді багатоповерхівки.

«Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини – дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього чотири місяці», – нагадав міністр.

Увечері 3 березня з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох дітей – 10-річного Сергія та його восьмирічної сестри Злати. Удень президент України Володимир Зеленський назвав імена трьох загиблих дітей, тіла яких рятувальники вивільнили раніше, – Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.