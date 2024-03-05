Українські військові уразили в окупованому Криму корабель “Сергей Котов” Чорноморського флоту Росії.

Це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

UPD: В ГУР Міноборони підтвердили знищення патрульного корабля ЧФ РФ.

“У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель Чорноморського Флоту рф “Сергей Котов”. Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

“Вогневе ураження “Котова” відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів”, — підсумували в ГУР.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода заявив, що раніше вже були успішні атаки на російське судно, але його відновили.

“У ворога були на них плани. Крім, власне, патрульного катеру, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно, вже такі спроби були. Є загиблі і поранені. Частина екіпажу змогла евакуюватись, тому точна інформація уточнюється. На сухопутну територію викликали щонайменше 10 швидких”, — заявив Юсов.

Нагадаємо, вночі проти 5 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Крім того, автомобільний та залізничний рух Кримським мостом був перекритий майже 9 годин.

Водночас кілька російських “воєнкорів” підтвердили знищення корабля, заявивши, що його атакували надводними БпЛА. Telegram-канал “Крымский ветер” перепостив відео пропагандистів, на якому, як стверджується, знято момент влучання по “Сергею Котову”, котрий намагався відбивати атаку морських дронів.