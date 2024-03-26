Про це повідомило агентство АР.
Запис оприлюднив колишній угорський посадовець та заразом колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр.
Мадяр, колишній політичний інсайдер, каже, що став інформатором, щоб розкрити масштаби корупційної змови. Він опублікував вранці 26 березня у соцмережах Facebook і YouTube запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.
“Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити“, – розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.
У вівторок вранці Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.
У дописі у Facebook Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.
- Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.
- Повітряні сили: Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти шпарини у системі ППО.
- Звинуваченнями України у причетності до теракту РФ хоче виправдати затягування війни – ISW.