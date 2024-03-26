На аудіо чутно голос колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, яка нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

Про це повідомило агентство АР.

Запис оприлюднив колишній угорський посадовець та заразом колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр.

Мадяр, колишній політичний інсайдер, каже, що став інформатором, щоб розкрити масштаби корупційної змови. Він опублікував вранці 26 березня у соцмережах Facebook і YouTube запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

“Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити“, – розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.

У вівторок вранці Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.

У дописі у Facebook Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.