У неділю, 7 липня, в Україні відзначають День Військово-морських сил ЗСУ та День військ протиповітряної оборони.

Про це пише “Межа”.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил, День працівників морського і річкового флоту щорічно відзначають у першу неділю липня згідно з указами Президента 2015 року. Також цього дня святкують День військ протиповітряної оборони.

Привітання з нагоди професійних свят з’явились на сторінках очільників адміністрацій та Верховної Ради України.

“Військово-Морські Сили ЗСУ щодня на захисті суверенітету та державних інтересів України на морі, завжди готові до розгрому противника у визначених військово-морських зонах та на приморському напрямку. Ви підтримуєте стабільність і безпеки у регіоні, забезпечуючи надійну охорону наших морських кордонів. Ваша служба є надзвичайно важливою не лише для оборони держави, але й для забезпечення стратегічних інтересів нашої країни”, — йдеться у дописі ВР.

Начальник КМВА Сергій Попко присвятив своє привітання захисникам неба над Україною.

“Щорічно у першу неділю липня ми відзначаємо День військ протиповітряної оборони України. ППО — це невід’ємна і надважлива складова Збройних сил України, до якого входять радіотехнічні війська, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, війська зв’язку, спеціальні частини. З 24 лютого 2022 року всі українці у прямому і переносному сенсі моляться на ППО, вважають вас своїми янголами охоронцями і дякують за збережені життя”, — написав він.

Він нагадав, що Україні потрібно більше різних і сучасних систем протиповітряної оборони для всіх наших міст і громад. Лише так, за словами Попко, можна перемогти російський ракетнo-дроновий терор.

Привітали побратимів і військові 17-ої окремої танкової Криворізької бригади імені Констянтина Пестушка.

“День Військово-Морських Сил — це привід вшанувати та подякувати тим, хто боронить Україну на воді та суші, відвойовує захоплені території та наближає спільну перемогу. Бажаємо Вам успіхів у виконанні ваших обовʼязків, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях”, — йдеться у дописі.

Очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко також привітав з професійним святом воїнів, які захищають Україну на землі, морі та в повітрі.

“Сьогодні Військово-Морські сили застосовують сучасні технології для боротьби з ворогом на морях та у співпраці з іншими підрозділами знищують та змушують здригатися й ховатися ворожий флот, а морські піхотинці неодноразово в боях довели елітність своїх підрозділів”, — написав Мрочко.